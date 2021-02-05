إخلاء حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في مينائي ام قصر  

2021/02/05 | 21:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم الجمعة، إخلاء حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في مينائي ام قصر الأوسط والجنوبي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته /المعلومة/ أنه” تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف ميداني من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي جرت عملية اخلاء (8) حاويات من مينائي ام قصر الأوسط والجنوبي تحتوي على مواد شديدة الخطورة والتي تكون عائديتها إلى وزارة النفط، بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة لتنفيذ تلك التوجيهات”.

وأضافت ان” المنافذ الحدودية في موانئ ام قصر قامت اليوم بأخلاء (142) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة.”انتهى 25

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