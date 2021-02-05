محور الشمال: 3 اهداف رئيسية تقف وراء هجمات داعش الاخيرة في العراق

2021/02/05 | 21:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ صلاح الدين..

اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال لحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، بان 3 اهداف رئيسية تقف وراء هجمات داعش الاخيرة في العراق.

وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قراءة متانية للمشهد الامني العام في العراق ومناطق الهجمات الاخيرة لداعش الارهابي سواء في ديالى او صلاح الدين او قلب العاصمة تشير الى وجود خطط اجرامي واضح المعالم لخلق مناطق غير مستقرة من خلال نشاط خلايا داعش التي لاتزال تتلقى دعم خارجي واضح من قبل جهات لاتريد استقرار البلاد”.

واضاف الحسيني،ان” 3 اهداف وراء هجمات داعش الاخيرة في البلاد هي حالة حالة عدم الاستقرار في مناطق قريبة من بغداد وبالتالي جعل الاخيرة وضعها قلق بالاضافة الى ضرب الروح المعنوية للاهالي والتاثير عليهم بعدم المشاركة بالانتخابات معتبرا مايحدث اجندة اخرى للنيل من امن واستقرار البلاد”.

واشار الى ان” الحشد الشعبي احبط الكثير من الهجمات والاحندة الخبيثة لداعش ومموليهم في محافظات عدة في الاشهر الماضية مؤكدا بان نشاط داعش مؤخرا في بعض المناطق هو نتاج دعم خارجي واضح”.

وكانت مناطق عدة من العراق ومنها بغداد تعرضت الى هجمات ارهابية ادت الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى”.انتهى 25 ف

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