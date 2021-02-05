إخلاء 8 حاويات جديدة شديدة الخطورة في ميناء أم قصر

2021/02/05 | 22:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أعلنت هيأة المنافذ الحدودية مواصلة عملية اخلاء الحاويات التي تحتوي مواد شديدة الخطورة في الموانئ العراقية.

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