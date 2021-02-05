في ذكرى استشهاد شكري بلعيد : الشّهداء لا يموتون فطؤيقهم طريق الحياة - أيمن الأحمر

2021/02/05 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أيمن_الأحمر بتاريخ 6 فيفري 2013 اغتيل ابن الشّعب المحامي و المناضـل الوطني الديمقراطـي شكري بلعيد غدرا .



خطّطت لاغتياله و نفذّت مجموعة من خفافيش الظّلام و إخوان الإجرام و انخرط آخرون في مؤامرة اغتياله من خلال إخفاء أدلّة الإثبات و طمسه ا، وتعطيل بعض الحاكمين سير الإجراءات في قضيته بتدخل و تأثير من العملاء الجدد .حفل تاريخ الشّهيد البطل بالنّضال في صفوف الحركة الطّلابية والحركة النّقابية التّونسية وفي ......





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