2021/02/05 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في سؤال على الواتس أمس، أخت كريمة قالت: ما رأيك في التبني وهل الإسلام قال بتحريمه؟قلت: يجب تصور ظروف عصر التنزيل أولا لكي نرى آيات القرآن بوجهها الصحيح، فالعرب وقتها كانوا ينسبون أبناء الفقراء لأشراف القبيلة إما من باب الكفالة لضيق ذات اليد وإما للعزّة والشرف، والنبي كان من أشراف قريش فنسب العرب أحد خُدّامه له وهو "زيد بن حارثة" فقيل "زيد بن محمد"وبما أن والد زيد معروفا نزل قوله تع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حُكم التبنّي في الإسلام - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حُكم التبنّي في الإسلام - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).