2021/02/05 | 22:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قام وادي سانت ماريا في ولاية كاليفورنيا في أمريكا،بالإعلان عن عرض يبدأ من 4 فبراير/ شباط، وينتهي في 31 مارس/ آذار، يقضي بأن تدفع البلدة لكل سائح يزورها مبلغ 100 دولار.وبحسب “سي إن إن”، فإن العرض يأتي ضمن برنامج يعرف باسم “قم بزيارة وادي سانتا ماريا”، الذي سيدفع للسائحين 100 دولار للسفر إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلد يدفع 100 دولار للسيّاح من أجل زيارته..من هو؟) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلد يدفع 100 دولار للسيّاح من أجل زيارته..من هو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).