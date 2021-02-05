مدريد تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا البرازيلي

2021/02/05 | 22:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بالنوع البرازيلي من فيروس كورونا المتحور.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من قيام إسبانيا بتقييد السفر مع البرازيل وجنوب إفريقيا للحد من انتشار السلالات الجديدة الفتاكة.

ولم ترد وزارة الصحة الإسبانية حول ما إذا تم اكتشاف حالات أخرى من النوع البرازيلي في أماكن أخرى في إسبانيا.

وأعلنت أسبانيا يوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة معروفة لها من متغير فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.انتهى 25

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