اللواء رسول: تسلم اثنتين من الناجيات الأيزيديات من الجانب السوري

2021/02/05 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تسلم اثنتين من الناجيات الأيزيديات من الجانب السوري.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القائد العام للقوات المسلحة يولي اهتماماً كبيراً بملف متابعة مصير الناجيات الإيزيديات، ومن خلال الجهود المستمرة والعمل الاستخباري والتنسيق، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، استلم اليوم لواء المشاة 71 في الفرقة 15 اثنين من الناجيات من الطائفة الأيزيدية وهما (عاصمه جاسم خضر الجركان تولد 2004 اسم الام جيجي احمد السكن السابق مجمع العدنانية، و الناجية نجلاء سعيد اسماعيل المندكان تولد2003 اسم الام گوزى حمد السكن السابق مجمع تل قصب) من الجانب السوري في منفذ ربيعة الحدودي، بحضور ممثلين عن جميع الوكالات الأمنية.

وتابع أنه "جرى تسليمها الى ذويهما في مقر اللواء ذاته بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية.

وأكد أن "الحكومة العراقية تعمل بشكل جاد وبوتيرة عالية من أجل إعادة جميع الناجيات الأيزيديات الى ذويهن والاهتمام بهن والتواصل الدائم معهن لتلبية احتياجاتهن وطلباتهن.

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