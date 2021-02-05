كورونا ’ينهض’ مجدداً.. البحرين تقرر العمل ’أون لاين’

2021/02/05 | 22:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت السلطات الصحية البحرينية، الجمعة، مجموعة من القرارات بغية مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (5 شباط 2021)، إنه "بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي للوباء، فقد تقررت مجموعة من الإجراءات حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع".

وأضافت أن "الإجراءات هي:

1.



على كافة الجهات الحكومية الالتزام بسياسة العمل من المنزل، وتكون بنسبة 70% كحد أقصى من عدد العاملين.

2.



إقفال الصالات الرياضية الداخلية الخاصة، وحمامات السباحة، مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الخاصة ولكن على ألا يزيد المشاركون فيها عن 30 فردا.

3.



إيقاف إقامة الحصص الرياضية الداخلية.

4.



حظر إقامة جميع التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بمشاركة ما يزيد عن 30 شخصا".

وأوضحت الوكالة أن "هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير/ شباط 2021، وتستمر حتى السبت الموافق 21 فبراير 2021".

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