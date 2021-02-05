العراق يتسلم ايزيديتين محررتين من الجانب السوري

2021/02/05 | 22:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تسلم العراق، الجمعة، ايزيدتين محررتين من الجانب السوري.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان “يإستلم اليوم الجمعة، لواء المشاة 71 في الفرقة 15 اثنين من الناجيات من الطائفة الإيزيدية وهما ( عاصمه جاسم خضر الجركان تولد 2004 اسم الام جيجي احمد السكن السابق مجمع العدنانية، و الناجية نجلاء سعيد اسماعيل المندكان تولد2003 […]

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