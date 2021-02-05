2021/02/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( لاي- فاي) الزمان (10) تزاحم الأبعاد في سجالات وسجلاّت ترويكا الفساد – عبد الرضا سلمان حساني هناك مثل أسكتلندي ترجمة نصّه تقول (..إن كنتَ لاتقدر على الإبتسامة، فلا تفتح دكّاناً..)، وكلماته تفصح عن مضامينه ومعناه وسأعود اليه بعد توضيح العنوان.الترويكا هو مصطلح روسي يُطلق على عربة تسحبها ثلاثة خيول .وفي السياسة يعبّر عن […]

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