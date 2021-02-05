2021/02/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيد ميلاد سعيد – نبراس المعموري (بامكاني الان اعتزال السياسة بعدما غنيت لي عيد ميلاد سعيد) اعتبر غناء مارلين مونرو قبل اكثر من نصف قرن بعيد ميلاد الرئيس الامريكي جون كيندي حدثا تاريخيا لانها غنت بطريقة مميزة كعادتها في الاثارة بحركات واشارات وثياب تميزت بها دون غيرها ..اضافت مونرو حينها عبارة ياسيدي الرئيس فكانت […]

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