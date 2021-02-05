2021/02/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبابة السر نشيد النشيج والحكمة والروح إستدعاء الماضي البعيد وإسقاطه على الآني – رزاق الزيدي (هل إهتز عرش مردوخ ولم خلت المدينة المشعولة بالتوسلات من عطر وجوده العابق عبر قرون الإمتداد) ص7 من هنا يشرع السارد عبر الزمن من لحظة الخراب وسقوط المقدس الزائف حيث تخلو المدينة منه هو وبقية الأرباب ولايستطيع درء الخوف والخراب عنها […]

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