2021/02/05 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير حزمته الضخمة لإنقاذ الاقتصاد في الكونغرس، وإن تم ذلك بدون الحصول على دعم الجمهوريين، مشيرا إلى أن الكثير من الأميركيين يقتربون من "نقطة الانهيار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يؤكد أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير خطة إنقاذ الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يؤكد أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير خطة إنقاذ الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).