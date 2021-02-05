عباءة النار. - حسن ابراهيمي

2021/02/05 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي يا حبيبتي حين يشتد الجوع في نفق بندقية وقيلولة القمر وأقانيم البحر تخطو خطوات حصان .



تُرفّل النار زنزانة بلبل وفي حنجرة المسيح ذئب يسكب دموعه في بستان .



يا حبيبتي حين يتأبط الصبح مفتاح بندقيته بنبت الضياع في القفر ويتنسم الحنين مصباح عشقويرتاد وتد ا يرمقه النسيان .



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