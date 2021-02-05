2021/02/05 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#حسن_ابراهيمي يا حبيبتي حين يشتد الجوع في نفق بندقية وقيلولة القمر وأقانيم البحر تخطو خطوات حصان .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباءة النار. - حسن ابراهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#حسن_ابراهيمي يا حبيبتي حين يشتد الجوع في نفق بندقية وقيلولة القمر وأقانيم البحر تخطو خطوات حصان .
تُرفّل النار زنزانة بلبل وفي حنجرة المسيح ذئب يسكب دموعه في بستان .
يا حبيبتي حين يتأبط الصبح مفتاح بندقيته بنبت الضياع في القفر ويتنسم الحنين مصباح عشقويرتاد وتد ا يرمقه النسيان .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباءة النار. - حسن ابراهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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