2021/02/05 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_شاهين ما يزال الحكم الملكي المطلق متمسكا بسياساته القديمة في تسيير شؤون البلاد، بالتعارض مع روح العصر ومتغيرات الربيع العربي، وإرادة الشعب في التحرر والديمقراطية والتنمية الحقيقية.وعندما تتعلق أمور الدولة بإرادة فردية فلا أحد يستطيع التكهن برغباتها وتوجيهاتها، ولا بوقت التغيير الحكومي وأشخاصه أو برامج الحكومات وسياساتها...



ورغم وجود تحالف طبقي حاكم، إلا أنه لم يتحول من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها، ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا بديل عن ائتلاف أحزاب المعارضة الأردنية - عمر شاهين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا بديل عن ائتلاف أحزاب المعارضة الأردنية - عمر شاهين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).