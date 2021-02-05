تعطيل دوام المدارس كافة في واسط السبت

2021/02/05 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت محافظة واسط، تعطيل دوام المدارس كافة ليوم غد السبت، في إثر استمرار هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية لتصبح بذلك خامس محافظة تعلن تعطيل الدوام

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وقرر محافظ واسط بحسب بيان لمكتبه تلقى "ناس"، نسخة منه (5 شباط 2021)، "تعطيل الدوام الرسمي للمدراس يوم غد السبت بسبب هطول الأمطار".

والتحقت محافظة المثنى، الجمعة، بركب المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي للمدارس.

وذكرت الحكومة المحلية لمحافظة المثنى في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2021)، أنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي للمدراس يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية".

وقررت محافظة بابل، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس يوم غد السبت.

وبحسب بيان مقتضب للحكومة المحلية تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2021)، أنها "قررت تعطيل الدوام ليوم غد بسبب هطول الامطار".

وكانت حكومة النجف المحلية قد عطلت الدوام الرسمي للمدارس ليوم غد السبت، بسبب سوء الاحوال الجوية.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه اليوم الجمعة (5 شباط 2021)، أنه "بسبب سوء الاحوال الجوية، تم التوجيه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت".

فيما اعلنت الحكومة المحلية في الديوانية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، إثر ارتفاع مناسيب المياه بسبب موجة الأمطار الأخيرة.

وذكر المحافظ زهير الشعلان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2021)، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية".

وأكد الشعلان أن "هذا القرار يأتي حفاظا صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

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