عبر المركز الخبري.. وزير التجارة السابق يرد على السهيل: فرقوا بين مصطلحي السابق والأسبق

2021/02/05 | 22:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري رد وزير التجارة السابق، محمد هاشم العاني، الجمعة، على عضو مجلس النواب هشام السهيل، بعد اتهامه بتجهيز موادة منتهية الصلاحية من زيت الطعام والشاي خلال فترة استيزاره حقيبة التجارة.وقال العاني، في تصريح لـ(المركز الخبري الوطني)، إنه “بناء على ما قاله النائب هشام السهيل، في برنامج لعبة الكراسي الذي عرض على […]

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وزير التجارة السابق يرد على السهيل: فرقوا بين مصطلحي السابق والأسبق المركز الخبري الوطني.

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