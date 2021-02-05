21 مصابا بكورونا في مستشفيات السليمانية

2021/02/05 | 22:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى حالتي اصابة.

واضاف البيان: ان حالة واحدة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى، وهناك 21 حالة اصابة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما لم سجلت المحافظة حالتي وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم في محافظة السليمانية وصل الى 1230.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 30795 حالات اصابة و28397 حالة شفاء و1695 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار وباء كورونا ولحد الآن.

PUKmedia متابعة

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