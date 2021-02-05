فريق القاسم يفجر مفاجأة ويطيح بعندليب الفرات

2021/02/05 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بعدادفجر فريق القاسم مفاجأة من العيار الثقيل، بتغلبه على نفط الوسط بثلاثة اهداف لهدفين اليوم الجمعة.

واقيمت المباراة على ملعب النجف الدولي ضمن منافسات الاسبوع السابع عشر من دوري الكرة الممتاز.

وسجل ثنائية نفط الوسط كل من حيدر احمد في الدقيقة 14 ورسلان حنون في الدقيقة 22.

اما ثلاثية فريق القاسم، سجلها كل من عباس عبد في الدقيقة 16 وعلي محمد في الدقيقة 65 واحمد نعيم في الدقيقة 96.

وبهذا الفوز اصبح رصيد القاسم 15 نقطة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد نفط الوسط عند النقطة 29 في المركز الرابع.



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