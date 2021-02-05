5 محافظات تعلن تعطيل دوام المدارس بسبب الأمطار لغاية الان

2021/02/05 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت محافظتا المثنى وواسط، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس غدا السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد ان عطلت محافظات النجف والديوانية وبابل، الدوام لذات السبب.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ المثنى، أحمد منفي جودة، في بيان اليوم، (5 شباط 2021)، انه "وجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط ليوم غد السبت الموافق 6/2/2021، وذلك للحفاظ على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلبة من سوء الأحوال الجوية بالمحافظة".

من جهته قرر محافظ واسط، محمد جميل المياحي، في بيان اليوم الجمعة، انه "بعد التداول مع مديرية تربية واسط، ونتيجة لاستمرار هطول الأمطار، يتم تعطيل الدوام للمدارس غدا السبت في محافظة واسط".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قررت محافظات النجف والديوانية وبابل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بسبب سوء الاحوال الجوية.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ بابل، حسن منديل السرياوي، في بيان مقتضب اليوم، (5 شباط 2021)، ان "محافظ بابل يقرر تعطيل الدوام ليوم غد بسبب هطول الامطار".

من جانبه ذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف، لؤي الياسري، في بيان اليوم، (5 شباط 2021)، انه "بسبب سوء الاحوال الجوية والمتوقع استمرار الامطار ليوم غد السبت، محافظ النجف، لؤي الياسري يوجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت 6/2/2021، لذا اقتضى التنويه".

إلى ذلك قررت محافظة الديوانية في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بسبب ارتفاع مناسيب الأمطار.

وقال اعلام المحافظة في بيان مقتضب، ان "محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، أعلن تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية".

وأضاف البيان، ان ذلك جاء "للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

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