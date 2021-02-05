2021/02/05 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 36 دقیقة

651 مشاهدة

كشفت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، عن حادثة حرق أب لابنته اثر خلاف على مهر.

وقال اعلام الدائرة لموقع NRT عربية اليوم، (5 شباط 2021)، انه "اقدم أب على حرق ابنته في قضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء، بعد خلاف على مهر".

ولوحظ في الأشهر الأخيرة زيادة حالات العنف الاسري وخصوصا ضد النساء في عدة محافظات عراقية، فيما قالت الامم المتحدة ان اجراءات الاغلاق ووباء كورونا في العديد من البلدان العربية من بينها العراق ادى الى زيادة العنف الاسري حيث جعلت عمليات الاغلاق الامور اكثر سوء.

بدوره قال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، مطلع الشهر الماضي، إن المفوضية سجلت "مؤشرات عالية" بما يخص حالات العنف الأسري في عام 2020، مشيرا إلى تسجيل 3006 حالات عنف من الرجال ضد النساء، وبالمقابل 412 حالة عنف من النساء ضد الرجال، و465 حالة عنف من الآباء ضد الأبناء، و348 حالة عنف بين الأخوة.

وأرجع هذه الزيادة إلى وجود أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية وراء ارتفاع حالات العنف الأسري، فضلا عن ضعف الوعي الأسري والاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي آب الماضي، أعلنت الحكومة، إقرار مجلس الوزراء، مشروع قانون "العنف الأسري" الذي من شأنه حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، وخاصة الأطفال والنساء وإرساله إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذا.

وكانت أربع منظمات تابعة للأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) قالت في بيان مشترك في نيسان الماضي عن قلقها من ارتفاع وتيرة العنف الأسري بالعراق في ظل جائحة كورونا.

وذكرت تلك المنظمات في بيانها، إن "من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة لـNRT: أب يحرق ابنته بعد خلاف على مهر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة لـNRT: أب يحرق ابنته بعد خلاف على مهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).