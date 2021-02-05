2021/02/05 | 23:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يهاجم الشرطة الاتحادية ويوقع جرحى في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم الشرطة الاتحادية ويوقع جرحى في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم الشرطة الاتحادية ويوقع جرحى في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).