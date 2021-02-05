2021/02/05 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول بأقل من التوقعات، مع صعود الائتمان غير المتجدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتمان المستهلكين الأمريكيين يرتفع بأقل من التوقعات خلال ديسمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتمان المستهلكين الأمريكيين يرتفع بأقل من التوقعات خلال ديسمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).