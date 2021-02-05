محدث.. النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر بارتفاع 9%

2021/02/05 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية بحوالي 9 بالمائة، مع التفاؤل بشأن تعافي الطلب.

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