2021/02/05 | 23:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تشير تحديثات خرائط الطقس، إلى أن مناطق البلاد ستشهد استمرارًا في تساقط الأمطار، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

المنطقتان الوسطى والجنوبية ستشهد يوم الأحد القادم 7 شباط/فبراير 2021 طقسًا غائمًا جزئيًا مع زخات مطر خفيفة

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون الطقس فيهما ليوم السبت الموافق 6/ شباط/فبراير 2021 غائمًا مصحوبًا بتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانًا وخاصة في أقسامها الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

اقرأ/ي أيضًا: توقعات الطقس: انكسار حاد في الحالة الجوية..



ومفاجآت قادمة

ونوهت إلى أن "المنطقة الشمالية سوف تشهد طقسًا غائمًا جزئيًا وغائمًا في أقسامها الشرقية مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا".

وذكرت أن "المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهد يوم الأحد القادم 7 شباط/فبراير 2021 طقسًا غائمًا جزئيًا مع زخات مطر خفيفة صباحًا في المنطقة الوسطى، ثم يتحسن بعد الظهر".

أما فيما يخص المنطقة الجنوبية فإن "الطقس فيها سيكون غائمًا مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وخاصة في أقسامها الشرقية، ثم يتحسن بعد الظهر".

وأشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية إلى أن "المنطقة الشمالية سوف تشهد طقسًا غائمًا جزئيًا إلى صحو، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

اقرأ/ي أيضًا:

توقعات الطقس: أجواء غائمة وأمطار وثلوج

"البرد الأزرق"..



أمطار وثلوج ودرجات حرارة دون الصفر في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء العراق: طقس غائم وأمطار مستمرة ليومين ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجواء العراق: طقس غائم وأمطار مستمرة ليومين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).