رونالدو يعدد رحلاته في عالم الساحرة المستديرة.. الدون يحتفل بعيد ميلاده الـ 36

2021/02/05 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بعيد ميلاده الـ 36، الذي وافق، اليوم الجمعة، بتوجيه رسالة إلى محبيه في جميع أنحاء العالم.

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وكتب رونالدو من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:“36 سنة، لا أصدق، يبدو الأمر وكأن كل شيء بدأ أمس، لكن هذه الرحلة مليئة بالفعل بالمغامرات، والقصص التي يجب تذكرها، أول كرة لي، فريقي الأول، هدفي الأول، الوقت يمر بسرعة”.

وأضاف:“من ماديرا إلى سبورتينغ لشبونة، ومن لشبونة إلى مانشستر يونايتد، ومن مانشستر إلى ريال مدريد، ومن مدريد إلى يوفنتوس، ولكن قبل كل شيء، من أعماق قلبي إلى العالم، لقد قدمت كل ما بوسعي، ولم أتراجع أبدًا، وحاولت دائمًا تقديم أفضل نسخة ممكنة مني، بالمقابل أعطيتموني حبكم، وإعجابكم، ودعمكم غير المشروط، ولهذا لن أتمكن أبدًا من شكركم بما فيه الكفاية، ولم أكن لأصل إلى هذا بدونكم“.

وتابع:“بينما أحتفل بعيد ميلادي السادس والثلاثين، والعام العشرين كلاعب كرة قدم محترف، يؤسفني أنني لا أستطيع أن أعدكم بـ 20 عامًا أخرى من هذا، ولكن ما يمكنني أن أعدكم به هو أنه طالما استمررت في العمل لن تتلقوا مني أقل من 100٪“.

واختتم رونالدو: ”أشكركم مرة أخرى على كل دعمكم، ورسائلكم، ومبادراتكم الطيبة خلال هذا اليوم، هذا يعني الكثير بالنسبة لي، ولكم جميعًا مكانة خاصة في قلبي“.

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