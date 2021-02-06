الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يعلن عن تحرير اثنين من المختطفات الايزيديات

2021/02/06 | 00:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن استلام اثنين من المختطفات الايزيديات من سوريا كان قد تم العثور عليهن في مخيم الهول في وقت سابق قبل ان يتم نقلهن اليوم الى العراق من الجانب السوري في منفذ ربيعة الحدودي عن طريق العلاقات والعمل الاستخباري والتنسيق، وبإشراف قيادة العمليات …

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