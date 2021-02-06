العراق يتسلم ناجيات إيزيديات من سوريا

2021/02/06 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء، يحيى رسول، الجمعة، اعادة اثنين من الناجيات من الطائفة الإيزيدية الى ذويهما، بعد تسلمهما من الجانب السوري عبر منفذ ربيعة الحدودي.

وقال رسول في سلسة تغريدات على "تويتر" اليوم، (5 شباط 2021)، انه "يولي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اهتماما كبيرا بملف متابعة مصير الناجيات الإيزيديات، ومن خلال الجهود المستمرة والعمل الاستخباري والتنسيق، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، استلم اليوم الجمعة، لواء المشاة 71 في الفرقة 15 اثنين من الناجيات من الطائفة الإيزيدية".

وأوضح ان الناجيتين، "هما (عاصمه جاسم خضر الجركان تولد 2004 اسم الام جيجي احمد السكن السابق مجمع العدنانية، والناجية نجلاء سعيد اسماعيل المندكان تولد 2003 اسم الام گوزى حمد السكن السابق مجمع تل قصب) من الجانب السوري في منفذ ربيعة الحدودي، بحضور ممثلين عن جميع الوكالات الأمنية".

وتابع رسول، انه "وقد جرى تسليمها الى ذويهما في مقر اللواء ذاته بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية".

وأضاف، ان "الحكومة العراقية تعمل بشكل جاد وبوتيرة عالية من أجل إعادة جميع الناجيات الإيزيديات الى ذويهن والاهتمام بهن والتواصل الدائم معهن لتلبية احتياجاتهن وطلباتهن".

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