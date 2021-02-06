الزراعة توجه طلبا للصيادين للحفاظ على الثروة السمكية

2021/02/06 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شددت وزارة الزراعة، الجمعة، على أهمية تطبيق قانون منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر حفاظا على الثروة السمكية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (5 شباط 2021)، انها "تدعو ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية ببيانها المرقم (78) لعام (2021) والذي نص على منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر لهذا العام".

وأضاف البيان، ان الوزارة "تشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون منع الصيد الجائر أثناء موسم التكاثر للاسماك باستثناء الأسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية، من هذا القانون".

وأوضحت الوزارة بأن "المنع يأتي للمحافظة على المخزون السمكي، وذلك تزامنا مع موسم التكاثر، وان قرار المنع يطبق من خلال تشكيل لجان مشتركة تتكون في عضويتها من ممثلين عن مديريات الزراعة والشرطة النهرية والبلدية والوحدة الادارية في القضاء او الناحية، بغية متابعة تطبيق هذا القانون، والحفاظ على الثروة السمكية".

مبينة، ان "موسم التكاثر للاسماك في الأنهار والاهوار والمسطحات المائية يبدأ من 15/ 2 ولغاية 15/ 4/ 2021 في محافظات (البصرة والديوانية والناصرية وميسان والنجف والمثنى)، ومن 1/ 3 لغاية 1/ 5 في محافظات (بغداد وبابل وديالى وواسط وصلاح الدين وكربلاء والانبار)، ومن 1 /4 لغاية 1/ 7/ 2021 في محافظتي كركوك ونينوى".

وأشارت الوزارة، إلى ان "الاسماك في هذا الوقت تضع بيوضها على ضفاف الانهار من أجل التكاثر مما يفضي الى زيادة الثروة السمكية، لذا بات واجبا حمايتها من الاعتداءات غير القانونية، لذا يتوجب الابتعاد عن اساليب الصيد الجائر المتمثلة بالسموم والشباك ذات الفتحات الصغيرة والمفرقعات".

كما دعت الوزارة في بيانها "الصيادين كافة الى الالتزام بتطبيق هذا القانون، وان المخالف يعرض نفسه للمساءلة وفق القرار 30 لعام 2000 وتعليماته بالفقرة عاشرا منه".

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