مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في داقوق

2021/02/06 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في داقوق بمحافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "هجوما مسلحا استهدف قبل قليل نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في داقوق اندلعت بعدها اشتباكات".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل شرطي واصابة اثنين اخرين".

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