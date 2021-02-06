2021/02/06 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماكرون وميركل يدعمان استراتيجية اللقاحات الأوروبية لندن- الزمان يتمتع اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طورته جامعة اكسفورد ومجموعة استرازينيكا «بالفعالية نفسها» ضد النسخ المتحورة لكورونا التي ظهرت في جنوب بريطانيا ورصدت ايضا في عشرات الدول، كما اعلن الجمعة الباحثون المكلفون المشروع. وذكرت الجامعة البريطانية في بيان ان تحاليل التجارب السريرية التي اجريت بين الاول من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان علمي:لقاح أسترازينيكا-أكسفورد فعّال ضد المتحور البريطاني من كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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