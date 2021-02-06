بيان‭ ‬علمي‭:‬لقاح‭ ‬أسترازينيكا‭-‬أكسفورد‭ ‬فعّال ضد‭ ‬المتحور‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬كورونا

2021/02/06 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون‭ ‬وميركل‭ ‬يدعمان‭ ‬استراتيجية‭ ‬اللقاحات‭ ‬الأوروبية لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ يتمتع‭ ‬اللقاح‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬جامعة‭ ‬اكسفورد‭ ‬ومجموعة‭ ‬استرازينيكا‭ ‬‮«‬بالفعالية‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬النسخ‭ ‬المتحورة‭ ‬لكورونا‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬بريطانيا‭ ‬ورصدت‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الدول،‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬الباحثون‭ ‬المكلفون‭ ‬المشروع‭.‬ وذكرت‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬تحاليل‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬التي‭ ‬اجريت‭ ‬بين‭ ‬الاول‭ ‬من‭ […]

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