العراق والجائحة والكوكب

2021/02/06 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك قناعة راسخة، انّ الاحصائيات المعلنة عن عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق هي أقل بكثير من العدد الحقيقي.كنتُ أتحدث الى أصدقاء وأقرباء في محافظات مختلفة، طوال الشهور العشرة الاخيرة وجميعهم مصابون بالفيروس من دون مراجعة اية جهة رسمية طبية لتسجل أعدادهم .وهذا دليل بسيط وعرضي على عدم دقة الارقام.[…]

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