استرجاع ناجيتين من سبايا الايزيدية واشتباكات عشائرية بأسلحة متوسطة داخل بغداد

2021/02/06 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬باندلاع‭ ‬نزاعين‭ ‬عشائريين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬في‭ ‬سياق‭ ‬حوادث‭ ‬مماثلة‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬الاسلحة‭ ‬المتوسطة‭ ‬والثقيلة‭ ‬في‭ ‬اوساط‭ ‬عشائرية‭ ‬وبايدي‭ ‬خارج‭ ‬سلطة‭ ‬الدولة‭.‬ وأبلغ‭ ‬المصدر‭ ‬مراسلنا‭ ‬انّ‭ ‬نزاعاً‭ ‬عشائرياً‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الصدر‭ ‬شرقي‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬استخدمت‭ ‬فيه‭ ‬الاسلحة‭ ‬الخفيفة‭ ‬والمتوسطة‭.‬ وقال‭ ‬المصدر؛‭ ‬أنّ‭ ‬النزاع‭ ‬أسفر‭ […]

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