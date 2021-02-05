انتقاد أميركي إسرائيلي وترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية

2021/02/06 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب.

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