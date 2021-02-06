محدث.. الأسهم الأمريكية تحقق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر

2021/02/06 | 00:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الجمعة، لتحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مع صعود "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" لمستويات قياسية.

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