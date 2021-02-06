الاستمالة والمستميلون.. كيف أضحى الكونغرس الأمريكي عبداً للشركات الخاصة - لينا صلاح الدين

2021/02/06 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لينا_صلاح_الدين عندما تطَّلع على التعديل الأول في وثيقة الحقوق في القانون الأمريكي فإنك ستقرأُ نصاً دَمِثاً ومطَمئناً، فهو ينص على الحمايةِ الدستوريةِ لحرية الرأي والمعتقدِ والصِّحافة، بما في ذلك المظاهرات السلمية ومعارضة قرارات الدولة.



يبدو قانوناً مثالياً لوهلة، ولكنْ ضعف الرقابة قد يسمح في بعض الأحايين باستغلال هذا الحقِ ضدَّ عامة الشعب ولصالح المؤسساتِ الرأسمالية.اخترتُ كلمة اسْتِمالة كترجمة لمصطلح lo ......





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