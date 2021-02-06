- القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: (4-6) - عقيل الناصري

2021/02/06 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري لقد كان الصراع بين العناصر الأرأسية للكتلة التاريخية، يتمحور ليس من أجل المبادئ أو/و البرامج قدر كونه من أجل السلطة لذات السلطة والرؤية الآحادية للحياة.



لقد عَبَرَ هذا الموقف عن مدى تخلف أسس البنية الفكرية المتعددة الأبعاد لهذه القوى وضيق افقها الأيديولوجي.



وبالتالي فقد ساهمت بوعي أو بدونه، في وأد الثورة بل وفي إجهاض المشروع النهضوي لفكرها وحلمها المستقبلي..



وهو يعني وأد ذاتها وزمنية تحققها الموضو ......





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