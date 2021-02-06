بعد قرار بايدن.. ضغوط لوقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية

2021/02/06 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير نشرته صحيفة "غارديان" بأن بريطانيا باتت في مواجهة ضغوط متصاعدة من أجل وضع قيود على عمليات مبيع الأسلحة إلى السعودية، بعد قرار أميركي بالشأن ذاته.

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