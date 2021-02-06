2021/02/06 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يوم التضامن مع كشمير"..مقتل شخصين بقنبلة في باكستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يوم التضامن مع كشمير".. مقتل شخصين بقنبلة في باكستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يوم التضامن مع كشمير".. مقتل شخصين بقنبلة في باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).