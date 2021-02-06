2021/02/06 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عادل_زكى (1) تيار مدرسة الاسكندرية، تيار فكري داخل علم الاقتصاد السياسي، لا يتبع أي حزب أو اتجاه أو تيار سياسي أو ديني.



ولا يخضع، بأي شكل، لأي مؤسسة أو جهة عامة أو خاصة.(2) يؤمن تيار مدرسة الاسكندرية بمبدأ وحدة المعرفة الإنسانية، ويعتقد في مبدأ خطية المعرفة.(3) يراجع تيار مدرسة الاسكندرية نظريات علم الاقتصاد السياسي بالرجوع مباشرة إلى نصوص الآباء المؤسسين، ولا يأخذ بالشروح التراثية إلا بشرو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباديء تيار مدرسة الاسكندرية - محمد عادل زكى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباديء تيار مدرسة الاسكندرية - محمد عادل زكى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).