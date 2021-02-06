نقاش مع بول ريكور حول غربة الذات عن ذاتها - زهير الخويلدي

2021/02/06 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "ترتبط الانجرافات المحتملة على وجه التحديد بالشعور بالغرابة، ولن نعالجها إلا بالضيافة"الترجمة:"أشكر بحرارة جان بواسونات على دعوتي مرة أخرى إلى الأسابيع الاجتماعية بفرنسا، وأهنئ المنظمين على كسرهم لكلمة مهاجر واقترح على الجميع استبدال العداء بين الهجرة والهجرة بمصطلح شامل للهجرة، مساهمتي سيكون له علاقة بهذه الطفرة التي لا ينبغي أن تبقى في الكلمات، بل تمر عبر الأفكار والقلوب.



أود أن أقدم مسا ......





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