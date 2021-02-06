أنتظر الكلمات.. - حسن عجمي

2021/02/06 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي أنتظرُ الكلمات أن تعانقنيأن تمسحَ الغبارَ عن أضرحتي.أنتظرُ ذاتي في مطرِ الشتاء..أنتظرُ الكون في قطرةِ ماء..أنتظرُ الكلمات أن تتخذ شكلَ الشجر..أن تتخذ شكلَ النهرِ والزهرِ والقمر.أنتظرُ ولادتي في العصافيرِ والفراشاتِ والشجر..أنتظرُ ولادتي في الغمامِ والأمطارِ والقمر..وتنتظرُ ولادتي أن أحدِّثها بمعاني الشمسِ والبحرِ والمطر..أنتظرُ الكلمات أن تولدَ في ثا ......





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