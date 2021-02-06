الزوراء يدرك التعادل بالوقت القاتل امام نفط الوسط

2021/02/06 | 02:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة ..فريق الزوراء يتعادل أيجابياً بهدف أمام فريق نفط ميسان ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لدوري الكرة الممتاز .

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