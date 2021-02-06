2021/02/06 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تغير إجراءاتها بعد تراجع الإصابات بكورونا

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