2021/02/06 | 02:24 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسرائيل تغير إجراءاتها بعد تراجع الإصابات بكورونا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إسرائيل تغير إجراءاتها بعد تراجع الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إسرائيل تغير إجراءاتها بعد تراجع الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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