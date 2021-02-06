شمول 91 ألف عامل محلي وأجنبي بقانون التقاعد

2021/02/06 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة عادل الركابي، أمس الجمعة، عن شمول نحو 91 ألف عامل محلي وأجنبي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بينما دعا وزارة الداخلية إلى عدم منح سمات دخول للعمالة الأجنبية التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية.

وقال الركابي، في تصريح صحفي: إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شملت خلال الاشهر الخمسة الاخيرة من العام الماضي 2020 نحو 91 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بينهم 13 ألف عامل اجنبي ضمن الحملة التي اطلقتها الوزارة”، مبيناً أن “ذلك يعد منجزا كبيرا حققته الوزارة رغم الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا”.

واضاف ان “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي اقره مجلس الوزراء وتمت قراءته قراءة اولى في البرلمان تضمن امتيازات كبيرة”.

وبشأن تدفق العمالة الاجنبية بصورة غير قانونية للبلاد، لفت إلى أنه “ما زالت العمالة الاجنبية تدخل البلاد تحت عناوين مختلفة واحيانا لا تجدد لهم سمات الدخول”، مشيراً إلى أن “الوزارة حركت شكاوى الى اصحاب الاعمال وطالبت بالحد من دخول العمالة الاجنبية وتطبيق النسبة القانونية بما لا يقل عن 50 بالمئة من العمالة المحلية”.

وأكد وزير العمل “ترحيل عدد كبير من العمالة الاجنبية والوزارة جادة بتطبيق الاجراءات القانونية في هذا الملف”.

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