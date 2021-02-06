الوفد الحكومي يختتم اجتماعاته في القاهرة

2021/02/06 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: إسراء خليفة

اختتم الوفد الحكومي المشارك في مخرجات اللجنة العراقيّة المصرية العليا أمس الجمعة، اجتماعاته مع عدد من المسؤولين في القاهرة، واتفق الجانبان على آلية لتعزيز التعاون بين حكومتي البلدين في جميع المجالات.

وضم الوفد العراقي كلا من وكيل وزارة التخطيط ماهر حمّاد جوهان، وطيف سامي محمد وكيل وزارة المالية، وسفير العراق في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، والتقى الوفد رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية.

وقال السفير أحمد نايف الدليمي لـ”الصباح”: إن “الوفد ركز على تعزيز آليات التعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات”، مُبيناً أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشار الى أن الفرص الاستثمارية مُتاحة أمام الشركات المصرية قاطبة، وأن هناك سعيا لتذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق”.

وأوضح أن “الوفد الحكومي العراقي أعرب عن تطلعه لنقل التجارب والخبرات المصرية في مجال التخطيط في الشؤون التنموية، وأن هناك خطوات جادة لتفعيل تبادل الخبرات بين العراق ومصر، في مجالات التعاون الاقتصادي والتدريب ورفع كفاءة الملاكات، فضلاً عن بناء وتعزيز ركائز السياسات للخطط الاقتصادية”.

من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عمق العلاقات الستراتيجية القوية بين البلدين، مشيرة الى أن “اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، التي عُقدت في بغداد خلال العام الفائت، أثمرت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة من شأنها تعزيز أُطر التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

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