"4 مراحل".. لبنان يعلن تخفيفا تدريجيا لقيود كورونا

2021/02/06 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن لبنان، الجمعة، تخفيفا تدريجيا للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع على الإجراءات الصارمة التي فُرضت لوقف الزيادة في الإصابات وتخفيف العبء على المستشفيات المكتظّة.

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