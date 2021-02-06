2021/02/06 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأشهر الأخيرة انتشارا لطفرات مختلفة طرأت على فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع ظهور اللقاحات التي تم تطويرها لتضع حدا للأزمة التي تسبب بها الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاحات كورونا هل تفقد فعاليتها أمام طفرات الفيروس؟ خبير يوضح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاحات كورونا هل تفقد فعاليتها أمام طفرات الفيروس؟ خبير يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).