بايدن يوضح موقفه بشأن إطلاع ترامب على المعلومات الاستخبارية

2021/02/06 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ينبغي الأ يتلقي سلفه، دونالد ترامب، أي معلومات استخباراتية.

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